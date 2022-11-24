Чи зросла злочинність на Київщині в умовах відсутності світла – пояснення Нацполіції

Листопад, 24 в 18:52

Стан криміногенної ситуації у Київській області в умовах відсутності вуличного освітлення не змінився.

Про це заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

– Стан криміногенної ситуації в умовах відсутності вуличного освітлення не змінився, погіршення ми не бачимо і тому впевнені, що сил і засобів нам вистачить, аби тримати криміногенний стан в нормі. Ми вдвічі збільшили кількість патрулів, як піших, так і мобільних. Тому громадяни можуть себе почувати у безпеці, – зазначив він.

Також очільник Нацполіції зазначив, що додатково залучено 250 патрулів до 350, які працювали у звичайний час. Тобто загалом близько 600 патрулів вартують безпеку у місті.