Листопад, 29 в 19:36

З 11 грудня АТ Укрзалізниця збирається повернути міжнародне сполучення Мукачево – Чоп – Чієрна над Тісоу – Кошице. Про це 29 листопада повідомляється на каналі Укрзалізниці у Telegram.

Як зазначається, два потяги курсуватимуть щодня.

Потяг №960/961 Кошице – Мукачево має вирушати з Кошице о 8:46 та прибувати до Мукачева о 14:00. Тим часом потяг до Мукачева вирушатиме о 14:48, прибуття до Кошиця заплановане на 18:17.

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Потяг №962/963 Кошице – Мукачево, за даними УЗ, вирушатиме з Кошице о 11:46 та прибуватиме до Мукачева о 16:53. Назад із Мукачева він вирушатиме о 18:16. Прибуття у Кошице планується о 21:33.

Через станцію Чоп у напрямку Мукачева поїзди проходитимуть о 12:00 та о 14:51. У напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26, що дозволить пасажирам з різних куточків України зручно пересісти на потяги з/в Кошице.

В УЗ зазначили, що квитки вже можна купити у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

Для українців цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням.

Фото: УЗ