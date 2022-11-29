Ноябрь, 29 в 19:36

С 11 декабря АО Укрзализныця собирается вернуть международное сообщение Мукачево – Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице. Об этом 29 ноября сообщается на канале Укрзализныци в Telegram.

Как отмечается, два поезда будут курсировать каждый день.

Поезд №960/961 Кошице – Мукачево должен отправляться из Кошице в 8:46 и прибывать в Мукачево в 14:00. Тем временем назад в Мукачево он будет отправляться в 14:48, прибытие в Кошице запланировано на 18:17.

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Поезд №962/963 Кошице – Мукачево, по данным УЗ, будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Назад из Мукачево он будет отправляться в 18:16. Прибытие в Кошице планируется в 21:33.

Через станцию Чоп в направлении Мукачево поезда будут проходить в 12:00 и в 14:51. В направлении Кошице – в 16:13 и 19:26, что позволит пассажирам из разных уголков Украины удобно пересесть на поезда из/в Кошице.

В УЗ отметили, что билеты уже можно купить в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов.

Для украинцев этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением.

Фото: УЗ