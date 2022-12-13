Декабрь, 13 в 17:12

Есть договоренности о выводе военной техники России с временно оккупированной агрессорами Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, который добавил, что ближайшие недели будут решающими в этом вопросе.

Такое заявление Макрон сделал на международной конференции в поддержку Украины, пишет Reuters.

Французский лидер уточнил, что среди еще обсуждаемых вопросов – вывод тяжелой техники из ЗАЭС.

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– Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими, – считает Макрон.

Ранее о таких переговорах сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль – он встречался по этому вопросу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Гросси пообещал, что в ближайшее время МАГАТЭ направит на все атомные станции в Украине постоянные технические миссии.

– Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность, – сообщил Шмыгаль.

Целью миссии он назвал обеспечение станций и фиксирование всех возможных попыток внешних влияний, включая обстрел со стороны агрессора.

Между тем спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя оккупацию ЗАЭС, соврал о том, что на украинской станции “не было и нет тяжелых вооружений”, которые якобы могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ.

РосСМИ до этого сообщили, что оккупанты готовы оставить Запорожскую АЭС в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.

А Гросси сообщал, что надеется на достижение соглашения с Украиной и Россией о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца года.

Военные РФ устроили на Запорожской АЭС огневые позиции, откуда обстреливают украинские города. Энергоатом сообщал, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока ЗАЭС как минимум 14 единиц тяжелой техники с боекомплектом, взрывчаткой и оружием.

В общей сложности на станции дислоцировали более 40 единиц военной техники РФ и более 500 оккупантов.

Напомним, представители МАГАТЭ постоянно присутствуют на ЗАЭС.

Фото: Енергоатом