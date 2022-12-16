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Факти / Світ

У США затвердили оборонний бюджет з $800 млн для України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Конгрес США
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 16 грудня, сенат Конгресу США затвердив рекордний оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік – $858 млрд. Туди увійшли $800 млн на військову допомогу для України.

Як зазначається, в бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж першочергово запропонував американський президент Джо Байден.

Передбачається, що в бюджет зокрема увійде збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримка для Тайваню, якому погрожує Китай.

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Проєкт прийнято переважною більшістю голосів – 83 до 11. За інформацією Reuters, проти виступили окремі сенатори-ліберали та “фіскальні консерватори”, які вимагають збільшити контроль над витратами. 

Нагадаємо, що нижня палата Конгресу схвалила оборонний бюджет ще 8 грудня. Тепер його має підписати президент США Джо Байден.

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Джерело: Reuters
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