Вирушив до США: Зеленський підтвердив, що полетів до Вашингтона

Грудень, 21 в 8:15

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вирушив до США.

Про це глава держави написав у Twitter вранці 21 грудня.

За словами очільника країни, мета його першої поїздки за кордон за майже 10 місяців повномасштабної війни – зміцнення стійкості й обороноздатності України.

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У Сполучених Штатах президент України має намір обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом питання співпраці.

– Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей, – перерахував свої плани Володимир Зеленський.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Володимир Зеленський