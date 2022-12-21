Вирушив до США: Зеленський підтвердив, що полетів до Вашингтона
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вирушив до США.
Про це глава держави написав у Twitter вранці 21 грудня.
За словами очільника країни, мета його першої поїздки за кордон за майже 10 місяців повномасштабної війни – зміцнення стійкості й обороноздатності України.
У Сполучених Штатах президент України має намір обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом питання співпраці.
– Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей, – перерахував свої плани Володимир Зеленський.
Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Володимир Зеленський