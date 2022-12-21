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Факти / Україна

Вирушив до США: Зеленський підтвердив, що полетів до Вашингтона

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вирушив до США: Зеленський підтвердив, що полетів до Вашингтона
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вирушив до США.

Про це глава держави написав у Twitter вранці 21 грудня.

За словами очільника країни, мета його першої поїздки за кордон за майже 10 місяців повномасштабної війни – зміцнення стійкості й обороноздатності України.

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У Сполучених Штатах президент України має намір обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом питання співпраці.

–  Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей, – перерахував свої плани Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

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