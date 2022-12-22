Маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому – Зеленський після зустрічі з Байденом

Грудень, 22 в 0:09

Україна та США мають чітке бачення того, як в найближчі місяці покращити оборонну спроможність України.

Про це 21 грудня заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з американським колегою Джо Байденом, що відбулась у Вашингтоні.

– Цей візит у США дійсно став історичним для України і для відносин зі США. Я вдячний президенту Байдену за мудрі кроки, які об’єднують міжнародну спільноту. Хочу подякувати Конгресу за двопартійну підтримку, – почав він.

Зеленський розповів, що головними питаннями обговорень у Вашингтоні є питання зміцнення України на наступний рік.

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– Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден оголосив про новий пакет допомоги і головним у цьому пакеті є ЗРК Patriot. Це важливий крок для посилення протиповітряної оборони. Тільки так ми позбавимо агресора можливості атакувати наші міста, – додав президент.

Президент додав, що сьогодні на усіх зустрічах звучить питання про протидію російському терору і відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики, оскільки Україна має пройти цю зиму та захистити українців.

– Маємо бути і будемо в таких речах максимально конкретними – це ключове гуманітарне питання зараз, – сказав він.

Крім того, Байден і Зеленський обговорили подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста.

– Росія має відповідати за усе те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу, – сказав український лідер.

Також президенти України та США обговорили “принципову річ” – Формулу миру, та можливості американського лідерства щодо цього, повідомив Зеленський.

– Ми пропонуємо дуже конкретні пункти – і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують – і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу і шукати, як відновити територіальну цілісність України і міжнародний порядок, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та США мають чітке розуміння, як в найближчі місяці покращити оборонні спроможності України.

– Не хочу говорити про це зараз, самі розумієте чому, але я дуже дякую президенту Байдену, – сказав український лідер.

Президент Зеленський сподівається, що Конгрес США ухвалить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже $45 млрд.

– Я знаю, що американське лідерство залишиться міцним та глобально відчутним. Сполучені Штати стоятимуть на захисті наших спільних цінностей, цінностей свободи. І я вірю, що – попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу – двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатись. Дякую усім, хто працює заради цього, – наголосив він.

Перед цим президент Джо Байден заявив, що США будуть підтримувати Україну протягом усього шляху воєнного спротиву Російській Федерації.