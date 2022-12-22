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Факти / Україна

Пошкоджені будинки та поранений чоловік: РФ ударила з артилерії по селу на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Пошкоджені будинки та поранений чоловік: РФ ударила з артилерії по селу на Херсонщині

Російські війська вдарили з артилерії по селу Станіслав у Херсонській області.

Обстрілом пошкоджено електромережі, газопроводи та пошкоджено 10 будинків місцевих жителів.

Пораненому чоловікові надають медичну допомогу.

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Ремонтні роботи, зауважує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, уже почались.

Люди отримали матеріали, щоб максимально швидко прибрати наслідки пошкоджень.

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