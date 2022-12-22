Грудень, 22 в 11:24

Пошкоджені будинки та поранений чоловік: РФ ударила з артилерії по селу на Херсонщині

Російські війська вдарили з артилерії по селу Станіслав у Херсонській області. Обстрілом пошкоджено електромережі, газопроводи та пошкоджено 10 будинків місцевих жителів. Пораненому чоловікові надають медичну допомогу. Зараз дивляться Ремонтні роботи, зауважує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, уже почались. Люди отримали матеріали, щоб максимально швидко прибрати наслідки пошкоджень.

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