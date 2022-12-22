Зеленський у США, ЗРК Patriot та атаки РФ по містах України: що відбувається на 302-й день війни (онлайн)
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі їде на переговори в Москву, щоб обговорити безпекову зона навколо ЗАЕС.
На Херсонщині виявлено масове поховання цивільних, серед них дівчинка-підліток, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
ЗСУ наступають у напрямку Сватового і Кремінної в Луганській області.
Швейцарія розширила санкційний список проти РФ та Ірану.
Президент Володимир Зеленський у Конгресі США запропонує провести мирний саміт взимку.
Про це пише американський телеканал CNN, публікуючи деталі майбутнього виступу, отримані від неназваних джерел.
– Зеленський обговорить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести якийсь мирний саміт цієї зими, – повідомляє телеканал.
При цьому CNN очікує, що український президент також попросить допомоги у вигляді санкцій, зброї, фінансової підтримки та “справедливості”.
Телеканал також пише, що в промові Зеленський процитує американського 32-го президента США Франкліна Рузвельта, розповість подробиці про свій візит до Бахмута і передасть “надихаючий подарунок” із передової.
Джерело: CNN
Україна очікує від Сполучених Штатів нові поставки зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з американським лідером Джо Байденом.
Його запитали, чи має він якесь повідомлення, яке б він хотів передати президенту Росії Володимиру Путіну. У відповідь на це, Зеленський заявив, що замість російського лідера може передати сигнали Джо Байдену.
– Я стою в США з Байденом, тому що я його поважаю за його людяність. Я можу передавати меседжі президенту Байдену. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, то ви запитали, що буде після ЗРК Patriot? Після Patriot ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б Patriot, – сказав Володимир Зеленський, після чого в прес-залі пролунав сміх.
Коментуючи ці слова, Джо Байден додав, що “ми працюємо над цим”.