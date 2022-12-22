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Президент Володимир Зеленський у Конгресі США запропонує провести мирний саміт взимку.

Про це пише американський телеканал CNN, публікуючи деталі майбутнього виступу, отримані від неназваних джерел.

– Зеленський обговорить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести якийсь мирний саміт цієї зими, – повідомляє телеканал.

При цьому CNN очікує, що український президент також попросить допомоги у вигляді санкцій, зброї, фінансової підтримки та “справедливості”.

Телеканал також пише, що в промові Зеленський процитує американського 32-го президента США Франкліна Рузвельта, розповість подробиці про свій візит до Бахмута і передасть “надихаючий подарунок” із передової.

Джерело: CNN