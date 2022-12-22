Удар ЗСУ по Горлівці: знищені чотири офіцери та три вантажівки з боєприпасами

Грудень, 22 в 7:25

Генеральний штаб Збройних сил України підрахував втрати окупантів під час вогневого ураження місця зосередження особового складу та техніки РФ у районі Горлівки Донецької області.

Відомо, що 17 грудня було ліквідовано 13 російських військовослужбовців. Чотири з них, зазначають у Генштабі ЗСУ, – офіцери.

Також було знищено бойову машину десанту та три вантажівки з боєприпасами.

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Інформація щодо поранених уточнюється.

Напередодні авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Також українські захисники збили ворожий безпілотник типу Форпост та ще два – типу Ланцет-3.

Ракетники та артилеристи тим часом уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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