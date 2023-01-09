Лондон розглядає можливість вперше поставити Україні танки Challenger 2 – ЗМІ

Січень, 09 в 16:24

У Британії розглядають можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 . Переговори про постачання кількох одиниць ведуться вже протягом кількох тижнів.

Про це з посиланням на джерело, обізнане про переговори, повідомляє Sky News.

Уточнюється, що така передача ознаменувала б значне посилення підтримки України з боку Заходу і змогла б спонукати до того ж інших союзників з НАТО, зокрема, Німеччину.

Зараз дивляться

Наразі уряд Ріші Сунака остаточне рішення ще не ухвалив, але якщо Британія підпише відповідний контракт, вона стане першою з держав, хто відгукнеться на прохання України щодо оснащення армії потужними західними танками.

Як припустило одне із джерел, Британія здатна запропонувати близько десятка танків Challenger 2. Цього стало б достатньо для оснащення ескадрильї.

Повідомляється, що цей крок дозволить зруйнувати бар’єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні західні танки через побоювання, що Росія вважатиме це надмірною ескалацією.

Своєю чергою, це може спонукати інших союзників зробити те саме.

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Фото: Mariusz Błaszczak