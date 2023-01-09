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Факти / Україна

Орендувала квартиру за 5 млн грн: НАБУ за брехню у декларації розшукує нардепку

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Орендувала квартиру за 5 млн грн: НАБУ за брехню у декларації розшукує нардепку
Фото: НАБУ

НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання Шол Маргариту Віталіївну. Її підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України (Декларування недостовірної інформації).

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

– НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання. Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 14 грудня, САП та НАБУ повідомили про підозру чинному депутату України в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Так, народний обранець “забув” вказати квартиру у столиці та гроші на банківських рахунках.

Фото: Маргарита Шол

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