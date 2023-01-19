Білий дім відреагував на вимогу Шольца щодо поставок танків Leopard Україні

Січень, 19 в 8:46

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр відреагувала на інформацію щодо того, що канцлер Олаф Шольц висунув для США вимоги щодо поставок в Україну танків Leopard 2.

Вона зазначила, що кожна країна має самостійно вирішувати питання поставок озброєння для ЗСУ.

– Президент Джо Байден вважає, що кожна країна має ухвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вони можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні, — заявила речниця Білого дому.

Читайте Резніков оцінив ймовірність надання Україні танків Leopard після Рамштайну

Нагадаємо, що 18 січня німецькі ЗМІ писали, що Олаф Шольц повідомив главі Білого дому Джо Байдену, що схвалить передачу Україні німецьких танків Leopard, якщо США поставлять Україні танки Abrams.