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Факти / Україна

Білий дім відреагував на вимогу Шольца щодо поставок танків Leopard Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр відреагувала на інформацію щодо того, що канцлер Олаф Шольц висунув для США вимоги щодо поставок в Україну танків Leopard 2.

Вона зазначила, що кожна країна має самостійно вирішувати питання поставок озброєння для ЗСУ.

– Президент Джо Байден вважає, що кожна країна має ухвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вони можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні, — заявила речниця Білого дому.

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Нагадаємо, що 18 січня німецькі ЗМІ писали, що Олаф Шольц повідомив главі Білого дому Джо Байдену, що схвалить передачу Україні німецьких танків Leopard, якщо США поставлять Україні танки Abrams.

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