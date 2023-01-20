Ніколи не було прив’язки до США: уряд Німеччини про поставки Leopard Україні

Січень, 20 в 15:23

У німецькому уряді повідомили, що не казали, що поставлять Україні танки Leopard, якщо США нададуть танки Abrams.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

– Ніколи не було прив’язки або вимоги, що одне повинно бути зроблене для того, щоб було зроблено інше, – сказав Гебештрайт.

Він додав, що метою є продовження тісної координації допомоги Україні з союзниками. За словами речника, лише два тижні тому США та Німеччина оголосили, що спільно поставлять танки Marder та ракети Patriot.

Зараз дивляться

– Мені важко уявити, щоб німецький канцлер диктував якісь умови американському президенту, – сказав Гебештрайт, зазначивши, що обидві країни діяли “дуже однорідно”.

Нагадаємо, що 18 січня німецькі ЗМІ писали, що Олаф Шольц повідомив главі Білого дому Джо Байдену, що схвалить передачу Україні німецьких танків Leopard, якщо США поставлять Україні танки Abrams.

Після цього речниця Білого дому Карін Жан-П’єр відреагувала на цю заяву, зазначивши, що кожна країна має самостійно вирішувати питання поставок озброєння для ЗСУ.

Джерело: Süddeutsche Zeitung