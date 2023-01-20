У п’ятницю, 20 січня, розпочалось засідання Рамштайн-8, під час якого пролунали звернення від президента України Володимира Зеленського та очільника Пентагону Ллойда Остіна, які закликали партнерів прискорити постачання зброї і розширити її арсенал.

Що сказали Володимир Зеленський та Ллойд Остін – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Президент заявив у виступі по відеозв’язку, що РФ прагне знищувати нації, тож війна вирішить, у якому світі ми житимемо. Він наголосив, що Кремль має програти.

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– Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас ухвалювати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади… У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу, – цитує президента The Guardian.

Як зазначив Зеленський, затягування війни та час працюють на боці Росії – саме тому необхідно прискоритись.

Водночас очільник Української держави подякував учасникам зустрічі за ту допомогу, яку вони вже надали, додавши, що Україна дуже чекає на танки.

– Але сотні подяк – це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу використовувати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів, – сказав Володимир Зеленський.

Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі Рамштайн для того, щоб обговорити поставку далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Зеленський наголосив, що це стане кроком уперед порівняно з тією допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Звернення Ллойда Остіна до учасників восьмого Рамштайну

Очільник американського Міноборони наголосив, що партнери продовжуватимуть підтримувати Україну.

– Сподіваюсь, ви знаєте, що ми продовжуватимемо відстоювати принцип, згідно з яким кордони не можуть бути перемальовані силою. І ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав та обов’язків. Ще раз дякую, що ви тут сьогодні, – сказав він.

Остін наголосив, що іноземним колегам варто бути рішучішими у допомозі Україні і додав, що час “копати глибше”.

– Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами і історія спостерігає за нами. Тому ми не відступимо і не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від російської імперської агресії, – цитує міністра оборони США видання Sky News.

За словами Ллойда Остіна, доки Україна надихає світ, Росія зіткнулась з дефіцитом боєприпасів та сильними бойовими втратами – Москві доводиться благати про поставки зброї своїх небагатьох союзників. Однак навіть Північна Корея та Іран не хочуть визнавати, що поставляють РФ зброю.

Чого очікує від Рамштайну-8 Україна

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в України має три головні пріоритети у військовій допомозі.

Як пояснюється в цитаті міністра на Twitter-сторінці Міноборони, йдеться про більшу кількість систем ППО, зброю для наступу (як-от танки, боєприпаси та гаубиці), а також систематичні постачання боєприпасів і обслуговування та ремонт озброєння й техніки.

Нагадаємо, 20 січня в Німеччині проходить уже восьма зустріч у форматі Рамштайн. В її рамках українські партнери обговорюють надання додаткової військової допомоги Україні. Одна з інтриг зустрічі – чи зможуть учасники досягнути консенсусу щодо поставок танків Leopard Україні.