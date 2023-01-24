США можуть оголосити про передачу танків Abrams Україні вже цього тижня – WSJ

Адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну.

Оголошення про постачання можуть зробити вже цього тижня. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова офіційних осіб США.

Очікується, що оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною.

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Згідно з нею, Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків партнерами України.

Така угода мала б вирішити розбіжності між США, Німеччиною та іншими партнерами України щодо надання танків, що вкрай важливо під час ключового етапу війни.

За даними видання, Джо Байден погодився розглянути можливість надання танків Abrams Україні всупереч рішенням Пентагону. Це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном більше ніж тиждень, проте зараз воно перебуває на шляху до вирішення.

Раніше Пентагон виключав можливість передачі Abrams Україні, пояснюючи, що вони надто складні в обслуговуванні та експлуатації, і не підходять для цього етапу війни.