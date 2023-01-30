Січень, 30 в 15:56

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в організації не бачать ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України – навпаки, спостерігається підготовка агресорів до нового наступу.

Про це він заявив під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

– Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але що ми знаємо точно, то це те, що ця агресивна війна спровокована Путіним. Це він вирішив вторгнутися до іншої країни, суверенної демократичної держави в Європі, і це він може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він та влада в Москві готуються до миру, – пояснив Столтенберг.

Він додав, що наразі спостерігається зовсім протилежне – в діях РФ можна побачити підготовку до нового наступу, адже там мобілізують все більше солдатів і активно нарощують кількість озброєння та боєприпасів.

Зараз дивляться За словами генсека, допомагають РФ у нарощуванні арсеналу поставки таких авторитарних держав, як Північна Корея та Іран. – І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху, – підкреслив Єнс Столтенберг. Також він акцентував на важливості того, щоб не допустити перемоги Путіна у війні – адже це була б трагедія не тільки для українців, але й для всього цивілізованого світу. – Тому так важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Я вітаю підтримку з боку союзників НАТО, партнерів і Республіки Корея, і ми повинні бути готові, – закликав Столтенберг. Генсек НАТО повідомив, що ця війна, швидше за все, на певному етапі закінчиться за столом переговорів. – Але що ми знаємо точно, так це те, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане і повністю залежить від ситуації на полі бою. Тому, якщо ми справді хочемо, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі, нам треба підтримати її зараз. Поки Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде за стіл переговорів. Тож парадокс у тому, що насправді військова підтримка України – це найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні, – резюмував Столтенберг. Раніше в Литві теж заявили, що РФ поспішає здійснити повторний наступ на Україну, щоб скористатись “вікном можливостей” до поставок важкої бронетехніки. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше не виключав, що ворог може вдатись до повторного наступу на річницю вторгнення – 24 лютого. Читайте Хочете миру завтра – терміново дайте Україні все уже сьогодні – Столтенберг

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