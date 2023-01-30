Январь, 30 в 15:56

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в организации не видят признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины – наоборот, наблюдается подготовка агрессоров к новому наступлению.

Об этом он заявил во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

– Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, это то, что эта агрессивная война спровоцирована Путиным. Это он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе, и это он может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру, – объяснил Столтенберг.

Он добавил, что сейчас наблюдается совершенно противоположное – в действиях РФ можно увидеть подготовку к новому наступлению, ведь там мобилизуют все больше солдат и активно увеличивают количество вооружений и боеприпасов.

Сейчас смотрят По словам генсека, помогают РФ в наращивании арсенала поставки таких авторитарных государств, как Северная Корея и Иран. – И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути, – подчеркнул Йенс Столтенберг. Также он акцентировал важность того, чтобы не допустить победы Путина в войне – ведь это была бы трагедия не только для украинцев, но и для всего цивилизованного мира. – Поэтому так важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я приветствую поддержку со стороны союзников НАТО, партнеров и Республики Корея, и мы должны быть готовы, – призвал Столтенберг. Генсек НАТО сообщил, что эта война, скорее всего, на определенном этапе закончится за столом переговоров. – Но что мы знаем точно, так это то, что происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство в Европе, нам нужно поддержать ее сейчас. Пока Путин верит, что может одержать победу на поле боя, он не сядет за стол переговоров. Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины – это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне, – резюмировал Столтенберг. Ранее в Литве тоже заявили, что РФ спешит осуществить повторное наступление на Украину, чтобы воспользоваться “окном возможностей” для поставок тяжелой бронетехники. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее не исключал, что враг может прибегнуть к повторному наступлению на годовщину вторжения – 24 февраля. Читайте Хотите мира завтра — срочно дайте Украине все уже сегодня — Столтенберг

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