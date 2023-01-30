Січень, 30 в 18:38

Заступник міністра закордонних справ та експосол в Німеччині Андрій Мельник розповів, що для проведення контрнаступальних операцій цієї весни Україні необхідно щонайменш 300 танків та 500 БМП.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону в понеділок, 30 січня.

В своїх оцінках Мельник, за його словами, спирається на ті цифри, які надало військове керівництво України, зокрема – міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зараз дивляться – Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема, – повідомив він. Як зазначив заступник, це – той мінімум, який дозволить українським військовим спланувати операцію з мінімальними втратами і максимальним ефектом. – Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна, – додав Андрій Мельник. Він заявив, що Україна очікує отримати до сотні танків Leopard у рамках міжнародної коаліції. Раніше аналітики ISW повідомили, що затримки поставок танків коштуватимуть Україні можливості для контрнаступу взимку. Читайте Рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки – ЄС Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник

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