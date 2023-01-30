Сколько танков и МБП нужно Украине для контрнаступления: ответ МИД

Январь, 30 в 18:38

Заместитель министра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник рассказал, что для проведения контрнаступательных операций этой весной Украине необходимо не менее 300 танков и 500 БМП.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона в понедельник, 30 января.

В своих оценках Мельник, по его словам, опирается на цифры, которые предоставило военное руководство Украины, в частности – министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сейчас смотрят – Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое готовящееся контрнаступление, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого нужно готовить военных, это тоже болезненная тема, – сообщил он. Как отметил заместитель, это тот минимум, который позволит украинским военным спланировать операцию с минимальными потерями и максимальным эффектом. – Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки из воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война, – добавил Андрей Мельник. Он заявил, что Украина ожидает получить около сотни танков Leopard в рамках международной коалиции. Ранее аналитики ISW сообщили, что задержки поставок танков будут стоить Украине возможности для контрнаступления зимой. Читайте Решение поставить Украине танки было реакцией на эскалацию со стороны России, а не наоборот – ЕС Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter