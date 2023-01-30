З порожніми руками точно не залишимось: Подоляк про кількість та терміни постачання танків

Січень, 30 в 20:01

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію з соцмереж щодо того, що танки Abrams США можуть надати Україні аж наприкінці 2023 року, а британські Challenger мають прийти на початку літа.

– З порожніми руками ми точно не залишимось, це перше. Друге, у нас є конкретні дати, коли нам потрібні вже танки і вони до цих дат будуть в нас. Третє, до моменту початку певних дій сформовані нові танкові штурмові бригади, – повідомив він в ефірі Єдиних новин.

Також радник попередив, що подібні “вкиди” у ЗМІ, що Україна отримає танки умовно у 2030 році, будуть з’являтися постійно. Подоляк зазначив, що це є основною стратегією нового командувача окупаційними військами в Україні Валерія Герасимова.

– Ми отримаємо все, що нам потрібно, у тому обсязі, як потрібно, на момент, коли це буде потрібно ЗСУ. Все буде в рамках тих логістичних домовленостей, які сьогодні продовжують обговорюватися, тому що паралельно йде навчання на всіх видах танків, вже йде будування ремонтної логістики і обговорення того, як ці танки мають нам зайти. Це перш за все Leopard, Challenger і, безумовно, Abrams, – підкреслив він.

Зараз дивляться

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter