С пустыми руками точно не останемся: Подоляк о количестве и сроках поставок танков

Январь, 30 в 20:01

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию из соцсетей о том, что танки Abrams США могут предоставить Украине в конце 2023 года, а британские Challenger должны прийти в начале лета.

– С пустыми руками мы точно не останемся, это первое. Во-вторых, у нас есть конкретные даты, когда нам нужны уже танки, и они к этим датам будут у нас. Третье, к моменту начала определенных действий сформированы новые танковые штурмовые бригады, – сообщил он в эфире Єдиних новин.

Также советник предупредил, что “вбросы” в СМИ, что якобы Украина получит танки условно в 2030 году, будут появляться постоянно. Подоляк отметил, что это является основной стратегией нового командующего оккупационными войсками в Украине Валерия Герасимова.

— Мы получим все, что нам нужно, в том объеме, как нужно, на момент, когда это будет нужно ВСУ. Всё будет в рамках тех логистических договоренностей, которые сегодня продолжают обсуждаться, потому что параллельно идет обучение на всех видах танков, уже идет строительство ремонтной логистики и обсуждение того, как эти танки должны нам зайти. Это прежде всего Leopard, Challenger и, безусловно, Abrams, – подчеркнул он.

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