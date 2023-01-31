Січень, 31 в 21:25

Міністерство фінансів США заявило, що не має жодних ознак нецільового використання американських коштів в Україні, але продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Про це пише Reuters із посиланням на речницю Казначейства США Меган Аппер.

Зазначається, що це перший коментар Мінфіну США з цього приводу після того, як минулого тижня уряд України звільнив низку високопосадовців.

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– У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням, – заявила речниця Казначейства США

Вона також привітала “постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, для кого вона призначена”.

Аппер додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, “щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією”.

Нагадаємо, минулого тижня американські законодавці від Демократичної та Республіканської партій похвалили уряд України за швидкі дії по боротьбі з корупцією та наполягли на продовженні військової та гуманітарної допомоги США уряду президента Володимира Зеленського.

Станом на грудень Світовий банк виділив Україні понад $13 млрд в рамках програми Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності (PEACE), значна частина яких надійшла зі Сполучених Штатів.

Кошти PEACE виплачуються українській владі через місяць після того, як співробітники банку переконаються, що вона виплатила зарплати вчителям і державним службовцям, а також пенсійні виплати, що допомагає убезпечитись від проблем.

Минулого місяця банк повідомив агентству Reuters, що працює з Україною над удосконаленням системи електронних державних закупівель ProZorro, додавши, що цифрова система допоможе забезпечити прозорість, чесність і легкість доступу.

Зазначимо, що Україна посідає 116 місце зі 180 країн у щорічному Індексі сприйняття корупції, оприлюдненому Transparency International 31 січня, піднявшись на одну позицію порівняно з минулим роком. Оцінка України за індексом склала 33 бали за шкалою від 0 до 100, де 0 означає дуже корумповану країну, а 100 – дуже чисту.