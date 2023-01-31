Січень, 31 в 20:48

Міноборони визнало помилки після харчового скандалу, що передбачає реформування відомства, зокрема у системі закупівель.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Будь-яку ситуацію треба використовувати, щоб посилити оборону і підтримку війська. Це означає – робити висновки і пропонувати кроки в розвиток. Особливо це стосується питань реформування неідеальної системи Міністерства оборони України, – повідомив він.

За його словами, його “особистою філософією” є нульова толерантність до корупції та прозорість.

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– Тому абсолютно поділяю прагнення суспільства до підзвітності використання бюджетних коштів. А також до невідворотності суворого покарання для усіх, хто намагається красти, – додав Резніков.

Він повідомив, що одразу після призначення за його ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони із завданням знайти вразливості та ліквідувати їх, оскільки корупційні ризики та ризики інших зловживань роблять Міністерство оборони вразливим.

За його словами, після критичного етапу весни 2022 року, коли всю увагу міністра було сконцентровано на забезпеченні поставок зброї та боєприпасів, а також на розв’язанні інших проблем армії, уряд повернувся до програми реформ армії влітку 2022 року. Міністр додав, що без цієї реформи неможливо збудувати ані потужну оборону, ані нову країну.

– Наразі завершено цикл перетворень у сфері закупівлі озброєнь та військової техніки. Створено агенцію, аналогічну NSPA, відбулися кадрові зміни у профільних структурах міністерства та компаніях-спецекспортерах, змінено нормативну базу. Сьогодні ми вже бачимо результати, зокрема, у контексті розвитку вітчизняного виробництва БПЛА, – заявив Резніков.

Одночасно міністр запевняє, що в оборонному відомстві почалась підготовка реформи тилового забезпечення, частиною якого є харчування.

Він нагадав, що торік 29 червня було ухвалено рішення здійснити позапланову перевірку забезпечення армії харчуванням силами внутрішнього аудиту Міноборони, а восени відповідні структури комплексно перевірялися і внутрішнім аудитом, і державними аудиторами.

– Попередні висновки аудиту були підготовлені у грудні 2022 року. Згідно з процедурою, зараз їх опрацьовує профільний закупівельний департамент, після чого я офіційно затверджу результати. Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін. Саме аудит пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб, стосовно доброчесності яких були обґрунтовані сумніви. Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде, – написав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що він особисто та його команда зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс.

– Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена, – написав він та додав, що зараз настав час для наступних кроків.

Олексій Резніков нагадав, з чим Україна має справу в контексті харчування в армії.

– В 2016 році була прийнята постанова КМУ, яка переводила забезпечення харчування в ЗСУ на систему продуктового каталогу. В 2020 році було видано чинну версію наказу Міністерства оборони України щодо порядку здійснення закупівель. На його підставі закупівля послуги харчування здійснювалась так, як це було до останнього часу. Першим моїм завданням у сфері харчування ЗСУ була ліквідація монополії. Це завдання вирішене – замість одного постачальника, який був ще рік тому, у 2022 році їх кількість зросла до п’яти, а на 2023 рік ми уклали контракти з восьми компаніями, – розповів міністр.

При цьому аналіз чинної системи закупівель під час активної фази війни засвідчив як окремі переваги, так і суттєві недоліки, які необхідно вдосконалити.

Водночас пріоритетом для Міноборони Резніков назвав забезпечення безперервності та якості харчування, оскільки це є обов’язком відомства. При цьому міністр каже, що його відомству необхідно знайти баланс із прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх.

– Саме тому вже здійснено такі кроки. Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану, – написав Резніков.

Він повідомив, що під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля була проведена нарада за участі Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР. Результатом стала домовленість про створення спільної робочої групи, оскільки всі учасники висловили позицію щодо необхідності зміни системи харчування.

Олексій Резніков повідомив, що вже дав наступні доручення:

Здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування;

Зменшити термін контракту з постачальниками;

Розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін тощо.

– Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати, – написав він.

Крім цього, Олексій Резніков повідомив, що було запроваджене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Зокрема, на сайті Міноборони будуть оприлюднювати по факту укладеного контракту: 1) номер і дату укладання (для ідентифікації), 2) ціну за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті Міноборони або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо).

Згодом, пише Резніков, коли буде створено таку можливість – інформація буде публікуватись і на Prozorro.

– Водночас я очікую допомоги міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інституцій громадянського суспільства, експертів у пошуку згаданого балансу. Між оперативністю, безперервністю надання послуг чи постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку – та прозорістю і підзвітністю з іншого. Тут потрібні спільні зусилля. Адже цілі у нас спільні – захист країни та побудова держави без корупції, – написав очільник Міноборони.

Він також повідомив, що звернувся до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету з питань антикорупційної політики щодо проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

Резніков пише, що 30 січня підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

– Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати дієвий механізм, який закладе основи для майбутньої прозорої, підзвітної і водночас надійної та захищеної системи забезпечення армії, – написав міністр.

Нагадаємо, українські журналісти опублікували інформацію про контракти Міноборони з компаніями-постачальниками харчових продуктів для українських військовослужбовців, а також відповідальних чиновників, які завищили ціну на зазначені продукти при закупівлі.

Згодом у Міністерстві оборони відкинули звинувачення у свій бік, але додали, що в разі підтвердження цих даних винних буде покарано.

Олексій Резніков тоді відповів на звинувачення журналістів щодо корупції в Міноборони, а закупівлями оборонного відомства зацікавились НАБУ, СБУ, президент Володимир Зеленський та низка парламентарів.

Після скандалу з Міноборони у відставку пішов заступник Олексія Резнікова Вʼячеслав Шаповалов, що відповідав за тилове забезпечення.