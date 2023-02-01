Незабаром в Україні будуть запроваджені реформи, що змінять соціальну, політичну та правову реальність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 31 січня.

– Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова – євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну, – сказав президент.

Він додав, що сьогодні мав тривалу нараду з міжнародним блоком уряду і Офісу президента, в рамках чого були підготовлені українські позиції для переговорів з представниками ЄС.

Зараз дивляться

– І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціальну, правову та політичну реальність: зроблять їх людянішими, прозорішими й ефективнішими, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер повідомив, що деталі про ці реформи будуть надані за результатами відповідних зустрічей, але не уточнив, про які зустрічі йдеться.

Президент додав, що мав 31 січня кілька нарад з військовими та керівництвом розвідки.

– Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх оперативних напрямках, та в перспективі – те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони і безпеки, державна влада України, наші партнери – ми всі спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалось відігратись на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що програш Росії зробить безальтернативним надійний та тривалий мир.

Він також розповів, що мав сьогодні розмову з премʼєром Канади Джастіном Трюдо.

– Поінформував його про ситуацію на полі бою – про постійні штурми на Донеччині, про ситуацію на Півдні та наявні загрози. Обговорили, чим можна доповнити нашу оборонну взаємодію. Окремо торкнулися питання санкцій та міжнародної ізоляції Росії, – сказав Зеленський.

Він подякував очільнику канадського уряду за розуміння заклику України до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу.

– Олімпійський рух та міжнародний спорт загалом мають бути захищені від доволі звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час. Зараз же російська політизація спорту неминуче означатиме виправдання терору. Цього не можна допускати. І лише разом вільний світ може захистити спорт від тих спортивних бюрократів, які чомусь готові заплющити очі на реальність, – наголосив президент.

Володимир Зеленський також розповів про розмову з премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо.

– Подякував за потужний оборонний пакет, який був затверджений нещодавно. Обговорили нашу співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН. Обговорили санкції проти Росії та черговий санкційний пакет. Також говорили й про взаємодію в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору, – сказав він.

Президент також зачепив тему кадрових рішень, які очікуються у державі.

– Зараз певне кадрове затишшя… Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах, – сказав він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав три ключові реформи, які торкнуться України у найближчому майбутньому.