Шмигаль назвав три ключові реформи для нашої держави

Січень, 24 в 14:33

Уряд продовжує проведення необхідних реформ, що є невід’ємною умовою євроінтеграції. Зокрема, це стосується розбудови антикорупційної архітектури.

Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ідеться про системну послідовну роботу, яка конче потрібна Україні та є невід’ємною умовою євроінтеграції. На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції, – повідомив він.

Крім того, паралельно з розбудовою антикорупційної архітектури Уряд продовжує проведення трьох дотичних реформ.

Зараз дивляться – По-перше, продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію та державно-приватне партнерство. Менше держави в економіці — менше можливостей для зловживань чиновників, – говорить прем’єр. Друга реформа – цифровізація, третьою є реформа державного управління. Мета останньої є підвищення ефективності роботи держапарату при одночасному скороченні витрат на його утримання. Читайте ЄС надасть Україні військову допомогу в розмірі €590 млн

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