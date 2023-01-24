Шмигаль назвав три ключові реформи для нашої держави
Уряд продовжує проведення необхідних реформ, що є невід’ємною умовою євроінтеграції. Зокрема, це стосується розбудови антикорупційної архітектури.
Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Ідеться про системну послідовну роботу, яка конче потрібна Україні та є невід’ємною умовою євроінтеграції. На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції, – повідомив він.
Крім того, паралельно з розбудовою антикорупційної архітектури Уряд продовжує проведення трьох дотичних реформ.
– По-перше, продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію та державно-приватне партнерство. Менше держави в економіці — менше можливостей для зловживань чиновників, – говорить прем’єр.
Друга реформа – цифровізація, третьою є реформа державного управління. Мета останньої є підвищення ефективності роботи держапарату при одночасному скороченні витрат на його утримання.