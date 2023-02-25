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Факти / Україна

ЄС погодив 10-й пакет санкцій проти Росії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Євросоюз ЄС
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 24 лютого, посли країн-членів Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС.

– Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що нові санкції передбачають обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, а також заходи протидії російській дезінформації.

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