ЄС погодив 10-й пакет санкцій проти Росії

Лютий, 24 в 23:34

У п’ятницю, 24 лютого, посли країн-членів Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомило шведське головування в Раді ЄС.

– Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що нові санкції передбачають обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, а також заходи протидії російській дезінформації.