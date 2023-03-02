Держдеп США закликав Росію продовжити і розширити зернову угоду

Березень, 02 в 8:34

У США закликали Росію продовжити й розширити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це на брифінгу сказав представник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, продовження зернової угоди, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США, тож держсекретар Ентоні Блінкен говоритиме про це на саміті G20.

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– Ці прохання ми чули від України, але це не просто заклик з боку України. Це благання решти світу, адже це зернова угода, що відкрила вкрай необхідне продовольство, продовольчі товари та зерно з українських портів, які вирушили до решти світу, – сказав він.

Він зазначив, що ця угода дозволила знизити ціни та нагодувати світ.

Також Прайс зазначив, що Блінкен обговорив зернову ініціативу з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і турецькими урядовцями.

– Ми продовжуємо закликати Росію зробити те, що просто правильно: погодитися відновити та зрештою розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб люди в усьому світі могли продовжувати отримувати необхідну їм їжу, – наголосив він.

Раніше у РФ заявили, що можуть погодитися на продовження Чорноморської зернової ініціативи, якщо будуть враховані інтереси сільгоспвиробників Росії.

Джерело: Держдеп США

Фото: Міністерство інфраструктури