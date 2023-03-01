Березень, 01 в 20:58

У Кремлі можуть погодитися на продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечно експортувати агропродукцію з портів України, якщо будуть враховані інтереси сільгоспвиробників Росії.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Росії, пише The Guardian.

– Російська сторона зауважила, що продовження пакетної угоди по зерну можливе лише за умови врахування інтересів російських виробників сільськогосподарської продукції та добрив з погляду безперешкодного доступу на світові ринки, – заявили у міністерстві країни-агресора.

Зернова угода, яку було укладено за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця.

Зараз дивляться

Раніше Київ казав, що намагатиметься продовжити угоду на більш тривалий термін – до року, щоб мати кращу перспективу планування. Крім того, Україна має наміри вдодати до угоди порти Миколаєва. Втім, у Росії вже казали, що вони незадоволені деякими аспектами угоди.

Водночас на початку січня неназваний український чиновник заявив ЗМІ, що наразі зусилля України щодо збільшення експорту в межах Чорноморської зернової угоди зосереджені на забезпеченні швидших перевірок суден, а не на залученні більшої кількості портів в ініціативу.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, зупинити спроби РФ блокувати роботу “зернового коридору”.