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Факти / Україна

Мета РФ – це щоденний терор: Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 2 березня 2023

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по п’ятиповерхівці в центрі Запоріжжя.

– Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі.

Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все, – запевнив глава держави.

Зауважимо, що російські війська завдали ракетного удару із ЗРК С-300 по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, зруйнувавши один під’їзд.

Зараз дивляться

Під завалами вже знайшли трьох загиблих. Вдалося врятувати 11 людей, евакуювати – 31 людину.

У лікарнях перебувають семеро людей.

Четверо (серед яких молода жінка на шостому тижні вагітності) – у стані середньої важкості, ще троє – у дуже важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Анатолій Куртєв

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