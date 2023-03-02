Мета РФ – це щоденний терор: Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по п’ятиповерхівці в центрі Запоріжжя.
– Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі.
Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все, – запевнив глава держави.
Зауважимо, що російські війська завдали ракетного удару із ЗРК С-300 по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, зруйнувавши один під’їзд.
Під завалами вже знайшли трьох загиблих. Вдалося врятувати 11 людей, евакуювати – 31 людину.
У лікарнях перебувають семеро людей.
Четверо (серед яких молода жінка на шостому тижні вагітності) – у стані середньої важкості, ще троє – у дуже важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Анатолій Куртєв