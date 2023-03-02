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Україна змушена оголошувати повітряну тривогу та розгортати системи ППО у бойову готовність, коли у Білорусі злітає МіГ-31, адже є певні ризики і вони не лише пов’язані з ракетами Кинжал.

Про це на своєму ютуб-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов.