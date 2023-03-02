Росіяни завдали удару по будинку в Запоріжжі. Під завалами знайшли трьох загиблих

Березень, 02 в 8:48

Уночі 2 березня російські війська ракетним ударом зруйнували під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Запоріжжі.

Оновлено о 08:48. Під завалами знайшли трьох загиблих.

Вдалося врятувати 11 людей, евакуювати – 31 людину.

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У лікарнях перебувають семеро людей.

– Четверо (серед яких молода жінка на шостому тижні вагітності) – у стані середньої важкості, ще троє – у дуже важкому стані, – повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Оновлено о 07:23. Врятовано 11 осіб, серед них – одну вагітну жінку. Із-під завалів дістали тіла двох людей.

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Психологи Держслужби з надзвичайних ситуацій надали допомогу вже 20 людям.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці розгорнуто додатковий пункт незламності, працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій.

Оновлено о 06:11. До 04:30 вдалося врятувати вісьмох осіб.

Із-під завалів дістали загиблу людину.

20 мешканців сусіднього під’їзду евакуйовано.

На місці працюють 87 рятувальників та три психологи від Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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До розбору завалів залучено 24 одиниці техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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