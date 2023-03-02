Росіяни завдали удару по будинку в Запоріжжі. Під завалами знайшли трьох загиблих
Уночі 2 березня російські війська ракетним ударом зруйнували під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Запоріжжі.
Оновлено о 08:48. Під завалами знайшли трьох загиблих.
Вдалося врятувати 11 людей, евакуювати – 31 людину.
У лікарнях перебувають семеро людей.
– Четверо (серед яких молода жінка на шостому тижні вагітності) – у стані середньої важкості, ще троє – у дуже важкому стані, – повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Оновлено о 07:23. Врятовано 11 осіб, серед них – одну вагітну жінку. Із-під завалів дістали тіла двох людей.
Психологи Держслужби з надзвичайних ситуацій надали допомогу вже 20 людям.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
На місці розгорнуто додатковий пункт незламності, працює штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій.
Оновлено о 06:11. До 04:30 вдалося врятувати вісьмох осіб.
Із-під завалів дістали загиблу людину.
20 мешканців сусіднього під’їзду евакуйовано.
На місці працюють 87 рятувальників та три психологи від Держслужби з надзвичайних ситуацій.
До розбору завалів залучено 24 одиниці техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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