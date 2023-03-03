Україна посилить фізичний захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації

Березень, 03 в 16:48

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 3 березня.

За його словами, у планах реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.

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— Відповідні проєкти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону, – сказав Шмигаль.

Коментуючи безпеку електростанцій, прем’єр розповів, що на них уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Шмигаль уточнив, що йдеться як про бетонні накриття, так і про підземні заглиблення на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу.