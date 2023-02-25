Сподіваюся, що ліміти на споживання електроенергії нам більше не знадобляться – Галущенко

Лютий, 25 в 16:00

Цей опалювальний сезон був найскладнішим за всю історію України, проте енергосистема вже третій тиждень працює у бездефіцитному режимі, і навіть вже накопичилися певні резерви. Тому, якщо не буде нових ракетних ударів по енергооб’єктах, більше не доведеться обмежувати споживання.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на запитання щодо результатів замірів споживання в різних регіонах України.

За його словами, ці заміри проводились, щоб перевірити, як змінилося споживання через переміщення населення та підприємств, аби потім встановити справедливі ліміти.

Зараз дивляться

– Проте я радий з того, що наразі енергосистема працює у бездефіцитному режимі, уже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання. Тому я дуже сподіваюся, що ліміти для областей нам найближчим часом нам не знадобляться взагалі з точки зору споживання, – наголосив Галущенко.

Міністр зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на максимальне відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону, а також забезпечення децентралізації виробництва електроенергії за рахунок будівництва нових генеруючих потужностей.

Відповідаючи на запитання щодо можливості зростання тарифів на електроенергію, Галущенко наголосив, що про це зарано говорити – якщо тарифи й переглядатимуться, то лише після завершення опалювального сезону, і підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто в залежності від споживання кожного домогосподарства.

11 лютого Герман Галущенко заявляв, що ситуація в енергосистемі України покращилася після відновлення роботи дев’ятого, останнього із доступних Україні, енергоблоку АЕС, який тривав понад місяць.