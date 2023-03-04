Цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде іще змістовнішою, ніж минулого – Зеленський

Березень, 04 в 17:25

Завданнями цього року є активна підготовка України для членства в Євросоюзі, збільшення постачання зброї для нашої країни та посилення санкцій проти Росії.

Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії. І я дякую пані Роберті Мецолі, усім нашим друзям у Європі, тим, хто допомагає Україні на шляху інтеграції, – зазначив голова нашої держави.

Крім того, президент подякував всім, хто допомагає зміцнювати безпеку України й посилювати наших воїнів.

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– Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну, хто захищає наш кордон і хто утверджує справедливість для України своєю влучністю на полі бою – хто відповідає окупанту активним вогнем на терор. Уранці сьогодні був на зв’язку з командувачами: фронт – це перший пріоритет, – зазначив Зеленський.

При цьому голова нашої держави відзначив бійців, які захищають Бахмут, зокрема, воїнів 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 67-ї та 93-ї окремих механізованих бригад і 77-ї окремої аеромобільної бригади.