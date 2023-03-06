Березень, 06 в 16:00

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця закликав не дозволити місячне головування Росії у Раді безпеки з квітня.

Про це він написав у Twitter.

Він нагадав, як 24 лютого 2022 року генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав “найсумнішим днем його перебування на посаді”.

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– Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не візьме гору, РФ почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН, – йдеться в повідомленні.

On the night of invasion @antonioguterres called it “the saddest day in his tenure”; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Раніше постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар заявив, що Радбез організації паралізований через наявність у Російської Федерації права вето, але реформа РБ ООН могла б це змінити.