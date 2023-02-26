Лютий, 25 в 22:55

Рада Безпеки ООН паралізована через наявність у Російської Федерації права вето, реформа Радбезу могла б це змінити.

Про це заявив постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар, якого цитує естонське видання EER.

– Тут є заява про те, що Росію треба вигнати з Ради Безпеки, але немає практичних кроків, як це може статися, і я не бачу, щоб це сталося. Але що стосується реформи Ради безпеки, то вона б дала нове дихання, тому що зрозуміло, що якщо так піде далі, то таких конфліктів може бути більше, і тоді один з найважливіших органів всесвітньої організації не зможе їх вирішити, – сказав він.

За словами Таммсаара, це не означає, що вся робота всесвітньої організації паралізована щодо України, оскільки Генеральна Асамблея ухвалила кілька резолюцій із засудженням агресії.

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Українцям також надається гуманітарна допомога, а в країні працюють близько 20 агентств ООН.

– Очевидно також, що протистояння тут пронизує всю країну. Що ми намагаємося зробити, так це забезпечити політичну ізоляцію Росії в різних міжнародних організаціях, але особливо в ООН, – сказав Таммсаар.

На думку Таммсаара, це було дещо успішнішим, але слід продовжувати перешкоджати висуненню Росії до різних органів організації.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого Генасамблея ООН підтримала резолюцію із вимогою до Росії вивести війська з України.