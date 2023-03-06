Ідентифіковано близько 3 тис. убитих українців, ще 2,8 тис. залишаються невпізнаними – Нацполіція

Березень, 06 в 21:16

Близько 3 тис. загиблих українців було ідентифіковано за допомогою ДНК-експертиз.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцькірідзе.

– Зараз у рамках кримінальних проваджень наші криміналісти разом із експертами ДНДЕКЦ ідентифікували близько 3 тис. убитих українців. Ще 2800 тіл залишаються досі невпізнаними та неідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу, – сказав він.

Цуцькірідзе зазначив, що зараз формується так звана база ДНК: вже майже 16 тис. родичів загиблих або зниклих безвісти здали свої зразки.

Зараз дивляться

При цьому він уточнив, що робота криміналістів з ідентифікації тіл значно прискорюється завдяки застосуванню пересувних ДНК-лабораторій.

– Мобільні лабораторії, які ми отримали завдяки міжнародним партнерам, дозволяють швидко відібрати ДНК у загиблого та його родичів. Такі лабораторії використовувалися для ідентифікації тіл після ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці, у центрі Вінниці, під час падіння вертольота під Києвом, – зазначив заступник голови Нацполіції.

Цуцькірідзе сказав, що зазвичай на місці події працюють відразу дві пересувні ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відбір ДНК у загиблих, інша – у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу та у разі збігу – встановлення особи.