Україна вже застосовує на полі бою “розумні бомби” JDAM – ЗМІ
Україна вже використовує на полі бою “розумні бомби” JDAM.
Про це під час круглого столу для ЗМІ заявив командувач ВПС США в Європі Джеймс Гекер.
Він зауважив, що запас цих бомб, які можуть вражати цілі на відстані до 45 миль (72 км, – Ред.) завдяки висувним комплектам крил, наразі відносно невеликий. Проте вони вже можуть представляти реальні проблеми для армії РФ.
Нагадаємо, що точна конфігурація JDAM-ER, які Україна отримала, поки що неясна. Гекер також підкреслив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена.
– У них (ЗСУ, – Ред.) достатньо, щоб завдати кілька ударів, – сказав він.
Нагадаємо, що ще у грудні 2022 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення Україні передового електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”.
Джерело: The War Zone