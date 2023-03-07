Україна вже застосовує на полі бою “розумні бомби” JDAM – ЗМІ

Березень, 07 в 11:29

Україна вже використовує на полі бою “розумні бомби” JDAM.

Про це під час круглого столу для ЗМІ заявив командувач ВПС США в Європі Джеймс Гекер.

Він зауважив, що запас цих бомб, які можуть вражати цілі на відстані до 45 миль (72 км, – Ред.) завдяки висувним комплектам крил, наразі відносно невеликий. Проте вони вже можуть представляти реальні проблеми для армії РФ.

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Нагадаємо, що точна конфігурація JDAM-ER, які Україна отримала, поки що неясна. Гекер також підкреслив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена.

– У них (ЗСУ, – Ред.) достатньо, щоб завдати кілька ударів, – сказав він.

Нагадаємо, що ще у грудні 2022 року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення Україні передового електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”.

Джерело: The War Zone