Грудень, 15 в 11:01

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення Україні передового електронного обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”. Це допоможе ЗСУ з високим ступенем точності вражати позиції російських окупантів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на високопоставлених американських чиновників, ознайомлених з питанням.

Комплекти містять пристрої глобального позиціонування. Вони можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї для перетворення їх на “спільний боєприпас прямої атаки” або JDAM, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що американські військові раніше використовували цю технологію для авіаційних бомб вагою до 900 кг.

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Джерела видання не змогли зазначити, чи будуть українські сили використовувати комплекти на літаках або наземних озброєннях, або які конкретні системи в українському арсеналі будуть кандидатами на таке посилення.

Повітряні сили ЗСУ в основному користуються застарілими радянськими МіГами, і Пентагон шукав способи їхньої модернізації, щоб не постачати новіші західні літаки, які вимагали б від пілотів і персоналу з обслуговування нового складного навчання.

WP додає, що постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російську агресію, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи й штаби.

За словами українських і американських офіційних осіб, з червня Україна значною мірою покладалася на високомобільну артилерійську ракетну систему американського виробництва, або HIMARS, ще одну високоточну систему, що призвело до значних втрат серед загарбників і порушення їхніх ліній постачання.

Раніше стало відомо, що Пентагон може передати Україні ракетну систему Patriot. Це дозволить забезпечити Україну найсучаснішою зброєю протиповітряної оборони, яке є в арсеналі американців.

За словами офіційних осіб, президент США Джо Байден ще не схвалив цей крок, але може зробити це найближчим часом.