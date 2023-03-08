Березень, 08 в 1:32

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з вищими воєначальниками зі США, Великої Британії та Польщі.

За його словами, військові керівники трьох країн обговорили обстановку на фронті в Україні та подальші поставки військової допомоги.

– Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег, – написав він.

Він уточнив, що йдеться про:

Зараз дивляться

Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – Командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі ;

; начальника штабу оборони Великої Британії, адмірала сера Тоні Радакіна ;

; начальника генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака ;

; командувача групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанту Антоніо А. Агуто.

Валерій Залужний подякував колегам за змістовну та пряму розмову.

– Насамперед поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, про перебіг подій у Бахмуті, – написав він.

Крім того, сторони “не менш ретельно” обговорили постачання військової допомоги Україні, зокрема – озброєння та боєприпасів.

Окрему увагу військові керівники приділили питанням посилення протиповітряної оборони та надання далекобійної зброї Україні, які, як написав Залужний, “залишаються надважливими”.

– Продовжили діалог щодо підготовки українських військових. Домовилися й надалі спільно працювати в цих та інших важливих напрямках, – підсумував головком ЗСУ.

Нагадаємо, 6 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і генерал Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій ЗСУ в Бахмуті.

Фото: Валерій Залужний

Джерело: Валерій Залужний