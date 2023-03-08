Говорили про бої за Бахмут: Залужний зустрівся з воєначальниками зі США, Британії та Польщі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з вищими воєначальниками зі США, Великої Британії та Польщі.
За його словами, військові керівники трьох країн обговорили обстановку на фронті в Україні та подальші поставки військової допомоги.
– Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег, – написав він.
Він уточнив, що йдеться про:
- Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – Командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі;
- начальника штабу оборони Великої Британії, адмірала сера Тоні Радакіна;
- начальника генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака;
- командувача групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанту Антоніо А. Агуто.
Валерій Залужний подякував колегам за змістовну та пряму розмову.
– Насамперед поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, про перебіг подій у Бахмуті, – написав він.
Крім того, сторони “не менш ретельно” обговорили постачання військової допомоги Україні, зокрема – озброєння та боєприпасів.
Окрему увагу військові керівники приділили питанням посилення протиповітряної оборони та надання далекобійної зброї Україні, які, як написав Залужний, “залишаються надважливими”.
– Продовжили діалог щодо підготовки українських військових. Домовилися й надалі спільно працювати в цих та інших важливих напрямках, – підсумував головком ЗСУ.
Нагадаємо, 6 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і генерал Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій ЗСУ в Бахмуті.
Фото: Валерій Залужний
Джерело: Валерій Залужний