Березень, 08 в 22:08

Першим пріоритетом для України залишається оборона Бахмута і всього Донбасу. Іншим пріоритетом є внутрішня безпека країни, щодо чого влада України ухвалить рішення на наступному засіданні РНБО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 8 березня.

– Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і весь Донбас – це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання: на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави, – сказав він.

Президент подякував кожному українському воїну, який бореться, та тим, хто захищає позиції та відбиває штурми.

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– Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі. Це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне одному, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою. Допомога від усіх, хто забезпечує логістику для фронту й для бійців. Від усіх, хто волонтерить для наших героїчних бойових бригад та інших підрозділів сил оборони. Від усіх, хто працює й сплачує податки, щоб Україна могла вистояти, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для оборони.

– Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проєкти санкційних рішень, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні внутрішня безпека України є одним з перших пріоритетів.

Крім того, український лідер розповів про свою зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, який з візитом прибув у Київ.

– Важливі перемовини. Ключове – це питання захисту. Захисту України, усього міжнародного порядку. Питання миру – для нас і для світу. Засудження для агресора. Ми обговорили з паном Гутеррешем ситуацію з нашими людьми, яких утримують у російській неволі. Це полонені українці, а також депортовані дорослі й діти. Маємо повернути всіх, – заявив він.

Генсек ООН та президент також обговорили ситуацію на українських атомних обʼєктах та відповідні загрози, створені Росією. Іншою темою обговорення стала продовольча безпека та глобальна роль України, як гаранта продовольчої стабільності.

– Це в інтересах нашої держави та усіх сумлінних держав світу, щоб продовольчий експорт з України зберігався. І, звичайно, я представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, Статуту ООН, які можуть сприяти реалізації української формули миру – усіх її пунктів, – сказав він.

Володимир Зеленський окремо подякував усім, хто протягом останніх днів на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори.

– Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху, – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна хоче бути у Євросоюзі – і буде. Крім того, Україна хоче, щоб Грузія була у Євросоюзі.

– І я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде, – додав він.

Володимир Зеленський вважає, що на це заслуговують усі вільні народи Європи.