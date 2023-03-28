Березень, 28 в 8:12

Російське командування для наступу і захоплення Авдіївки відправило більш досвідчених бойовиків ПВК Вагнер. У окупантів є незначні тактичні успіхи в цьому районі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Нещодавно речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський заявив, що вагнерівці можуть з’явитися на Авдіївському напрямку.

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26 березня російський користувач соцмережі ВКонтакте розмістив некролог бойовика угруповання Вагнер Євгена Мальготіна. Його вбили в Авдіївці 20 березня.

У некролозі стверджують, що Мальготін воював у складі 2 російського добровольчого загону Армії Республіки Спpска (армія боснійських сербів – Ред.) 1992 року.

Аналітики зазначають, що на сході України здебільшого залучені російські в’язні у складі ПВК Вагнер. Але, очевидно, є контингент більш досвідчених бойовиків.

У ISW вважають, що останніми тижнями російське командування могло направити вагнерівців у район Авдіївки для підтримки виснажених і не таких професійних бойовиків “ДНР”.

Якщо досвідчені вагнерівці там воювали, то це пояснює обмежені тактичні успіхи ПВК у цьому районі.