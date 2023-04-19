Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн

Пентагон
Фото: Getty Images

Сполучені Штати надсилають Україні черговий пакет озброєнь вартістю $325 млн.

Про це повідомили в середу представники Пентагону, пише The New York Times.

Новий пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди, системи протитанкового озброєння і протитанкові міни.

За словами офіційних осіб, $325 млн будуть виділені на озброєння з військових запасів.

Загалом, до пакета допомоги, що був опублікований на сайті Пентагону, увійшли:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси AT-4;
  • протитанкові міни;
  • підривні боєприпаси для знешкодження перешкод;
  • понад 9 млн боєприпасів для стрілецької зброї;
  • чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • обладнання для охорони портів і гаваней;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Два тижні тому адміністрація оголосила про пакет на $2,6 млрд, який включав боєприпаси для систем протиповітряної оборони України.

NYT зазначає, що американські офіційні особи поспішають посилити протиповітряну оборону України на тлі побоювань, що президент Росії Володимир Путін вирішить, що він готовий передислокувати свої військово-повітряні сили, які майже не брали участі у війні, у спробі закріпитися на території України.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 19 квітня 2023 року було знищено 308 літаків, 293 гелікоптерів та 285 засобів ППО, що належать до військово-повітряних сил РФ.

Офіційні особи кажуть, що українська протиповітряна оборона, яку війська тримають у постійному русі, щоб уникнути російських ударів, добре справляється з тим, щоб утримувати російські військові літаки в небі над більшою частиною країни.

Але витік секретних документів Пентагону, що з’явилися в соціальних мережах два тижні тому, свідчить про те, що станом на початок березня в американській розвідці існувало занепокоєння тим, що в Україні закінчуються боєприпаси для ППО.

Представники Пентагону заявляють, що лінія фронту залишається статичною, обидві сторони обмінюються значною кількістю артилерійських обстрілів.

Читайте також
З Угорщини через санкції США вийшов банк, пов’язаний з РФ
Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн

Війна в Україні, Пентагон, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Літаки – вершина піраміди: Резніков розповів, які військові потреби сьогодні має Україна
Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн
США запровадили санкції проти компаній за сприяння у виробництві іранських дронів
Санкції проти Росії
Це людина-переляк: Данілов про нібито візит Путіна на ТОТ
Олексій Данілов
В Україні з’явиться новий спосіб верифікації військовополонених – Лубінець
Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн
У ЗСУ показали відео знищення дронів під час нічної атаки на Одещину
Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Снаряди для HIMARS і артилерії: США оголосили про пакет допомоги $325 млн
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь