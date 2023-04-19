Сполучені Штати надсилають Україні черговий пакет озброєнь вартістю $325 млн.

Про це повідомили в середу представники Пентагону, пише The New York Times.

Новий пакет включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, артилерійські снаряди, системи протитанкового озброєння і протитанкові міни.

За словами офіційних осіб, $325 млн будуть виділені на озброєння з військових запасів.

Загалом, до пакета допомоги, що був опублікований на сайті Пентагону, увійшли:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси AT-4;

протитанкові міни;

підривні боєприпаси для знешкодження перешкод;

понад 9 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

високоточні авіаційні боєприпаси;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

обладнання для охорони портів і гаваней;

запасні частини та інше польове обладнання.

Два тижні тому адміністрація оголосила про пакет на $2,6 млрд, який включав боєприпаси для систем протиповітряної оборони України.

NYT зазначає, що американські офіційні особи поспішають посилити протиповітряну оборону України на тлі побоювань, що президент Росії Володимир Путін вирішить, що він готовий передислокувати свої військово-повітряні сили, які майже не брали участі у війні, у спробі закріпитися на території України.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на ранок 19 квітня 2023 року було знищено 308 літаків, 293 гелікоптерів та 285 засобів ППО, що належать до військово-повітряних сил РФ.

Офіційні особи кажуть, що українська протиповітряна оборона, яку війська тримають у постійному русі, щоб уникнути російських ударів, добре справляється з тим, щоб утримувати російські військові літаки в небі над більшою частиною країни.

Але витік секретних документів Пентагону, що з’явилися в соціальних мережах два тижні тому, свідчить про те, що станом на початок березня в американській розвідці існувало занепокоєння тим, що в Україні закінчуються боєприпаси для ППО.

Представники Пентагону заявляють, що лінія фронту залишається статичною, обидві сторони обмінюються значною кількістю артилерійських обстрілів.

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