У Повітряних силах ЗСУ спершу повідомили, що спалахи над Києвом, за попередньою інформацією, були пов’язані з падінням супутника чи метеорита.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ закликали українців не використовувати їхню офіційну символіку для створення мемів на радість ворогу.

Уже вранці речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що явище, яке спостерігалось увечері 19 квітня, для військових також було несподіванкою, оскільки Повітряні сили не займаються небесними тілами, а лише відбиттям російської агресії.

А повітряну тривогу в регіоні оголосили, тому що в країні триває війна і треба було якось реагувати, принаймні для того, щоб з’ясувати причину.