Таємничий спалах у Києві: перші реакції, версії та все, що відомо
Близько 22:00 19 квітня в Києві пролунали вибухи, а в небі з’явилось дивне сяйво.
На відео, які встигли зафільмувати очевидці, видно, як до землі летить, а тоді спалахує невідомий об’єкт.
Відразу після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу.
Факти ICTV зібрали все, що відомо про таємничий спалах у Києві увечері 19 квітня та озвучені за цей час версії.
Де ще бачили спалах
Спалах, який помітили в Києві увечері 19 квітня, бачили ще в Чернігівській та Житомирській областях, а також у Білорусі.
Реакція на спалах КОВА
Одними з перших про повітряну ціль у небі повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Там зауважили, що сили протиповітряної оборони напоготові.
Реакція на спалах КМВА
За пів години до опівночі начальник КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об’єкта, за попередньою інформацією, стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.
А повітряну тривогу оголосили, аби уникнути жертв від падінь на землю уламків.
Сили ППО в цей час не працювали, уточнив Сергій Попко.
Реакція на спалах Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ спершу повідомили, що спалахи над Києвом, за попередньою інформацією, були пов’язані з падінням супутника чи метеорита.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ закликали українців не використовувати їхню офіційну символіку для створення мемів на радість ворогу.
Уже вранці речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що явище, яке спостерігалось увечері 19 квітня, для військових також було несподіванкою, оскільки Повітряні сили не займаються небесними тілами, а лише відбиттям російської агресії.
А повітряну тривогу в регіоні оголосили, тому що в країні триває війна і треба було якось реагувати, принаймні для того, щоб з’ясувати причину.
Реакція NASA
Представник управління комунікацій NASA Роб Маргетта заявив, що спалах, який близько 22:00 19 квітня було зафіксовано в Києві, не пов’язаний з падінням їхнього космічного супутника RHESSI.
300-кілограмовий космічний корабель, який, згідно з анонсом агентства, мав увійти в атмосферу саме цього дня, на той час ще перебував на орбіті.
Супутник RHESSI було запущено на низьку навколоземну орбіту ще в 2002 році.
16 років поспіль його використовували для спостереження за сонячними спалахами.
У 2018 році RHESSI було виведено з експлуатації.
Нове повідомлення КМВА після уточнення NASA
Уже вранці в КМВА повідомили, що ввечері в небі в межах Києва було зафіксовано падіння невідомого повітряного об’єкта.
Інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням після перевірки та уточнення не підтвердилася.
Як пояснили в Київській міській військовій адміністрації, оприлюднили інформацію про ймовірне падіння американського сателіта із позначкою “попередня інформація”, аби заспокоїти жителів та гостей столиці, яких схвилювало та занепокоїло дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкта.
– На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було.
Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник, – додав Сергій Попко.
Реакція українців
Українці, побачивши яскравий спалах, традиційно не забарились із відповіддю на подію.
Відразу після цього соцмережі вибухнули мемами про незвичну подію.
Версія щодо причин спалаху від The Alpha Centauri
Відомий некомерційний освітній проєкт про космос The Alpha Centauri припустив, що кияни в небі бачили болід – великий яскравий метеор, що має вигляд вогняної кулі.
Науковці говорять, що такі метеори є доволі рідкісним явищем на Землі.
Болід входить в атмосферу із надзвуковою швидкістю. Його поверхня сильно нагрівається через тертя об атмосферу, і навколо метеора утворюється велика яскрава оболонка з розжарених газів. Політ боліда дуже гучний, схожий на звуки грому.
Водночас The Alpha Centauri теж спростували версію про падіння супутника NASA.
Експерти пояснюють, що траєкторія польоту супутника RHESSI в той час не проходила над Україною.
Версія щодо причин спалаху від ГЦСК Національної системи сейсмічних спостережень
У Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень зауважили, що напередодні о 21:57 за київським часом інфразвукові засоби на території України зареєстрували високоенергетичну акустичну подію.
Розрахунковим місцем епіцентру вибуху була Київська область.
– Подія, імовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється, – наголосили в ГЦСК.
Версія щодо причин спалаху від незалежного експерта із питань космічної діяльності Андрія Колесника
Незалежний експерт із питань космічної діяльності, радник голови Державної космічної агенції України у 2000 році Андрій Колесник вважає, що, найбільш імовірно, це був болід.
Як пояснює експерт, таке небесне тіло до входу в атмосферу Землі називають астероїдом, після входу в атмосферу Землі – метеоритом, а коли воно ще й має вигляд яскравої кулі, то тоді називають болідом.
Оскільки вибух бачили люди в кількох областях України та найближчих районах Білорусі, то можна стверджувати, що сталося це на висоті кілька десятків кілометрів над поверхнею Землі.
Оскільки повідомлень про руйнування не було, то, імовірно, діаметр цього астероїду становить три-п’ять метрів.