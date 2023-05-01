Ту-160 – характеристики бомбардувальника-ракетоносця

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Україна
Анастасія Гевко, редакторка стрічки

Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник

Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник
Фото: Depositphotos

1 травня вночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Що таке Ту-160: особливості та характеристики

Ту-160 є радянським стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем зі змінною геометрією крила.

Класифікується як надзвуковий бомбардувальник, його вважають найпотужнішим бойовим літаком у світі.

Зараз такі бомбардувальники-ракетоносці перебувають на озброєнні РФ, хоча після розпаду СРСР частина парку Ту-160 була й у володінні України.

Перший свій політ Ту-160 здійснив 18 грудня 1981 року.

Він може розвивати швидкість до 2200 км/год на висоті та до 1030 км/год біля землі. Крейсерська швидкість – 850 км/год.

Максимальна дальність польоту Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практична – до 12 300 км.

Тривалість польоту – до 25 годин.

Озброєння, яке використовується на Ту-160, це стратегічні крилаті ракети Х-55 СМ, призначені для ураження стаціонарних цілей із заздалегідь заданими запрограмованими координатами, введення яких здійснюється в пам’ять ракети перед вильотом бомбардувальника.

Ракети розміщують на двох барабанних пускових установках МКУ-6-5У по шість штук, у два вантажні відсіки літака.

У разі ураження цілей на меншій дальності на озброєння беруть аеробалістичні ракети Х-15 С: 24 ракети, по 12 на кожній МКУ.

Після спеціального переобладнання літак можуть оснащувати, зокрема, вільно падаючими бомбами до 40 тис. кг різного калібру, включно із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами та іншим озброєнням.

Призначення Ту-160

Такі літаки використовують для ураження найважливіших цілей ядерною та звичайною зброєю. Також їх використовують під час обстрілів віддалених військово-географічних районів і глибокого тилу континентальних театровоєнних дій.

Ту-160 у Росії

Однією з найбільших відомих авіабаз Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160, є Енгельс-2.

Ця стратегічна авіабаза розташована неподалік від Саратова.

У російських медіа повідомляли, що станом на 2009 рік там було щонайменше 16 Ту-160.

Також рашисти збиралися випустити ще два таких літаки у 2022-му.

Росіяни використали ці бомбардувальники, наприклад, проти Сирії у 2015 році.

Ту-160 на озброєнні України

Перша група з двох Ту-160 поступила до 184-го Гвардійського Полтавсько-Берлінського Червонопрапорного ВБАП, що базувався в Прилуках Чернігівської області, 25 квітня 1987 року.

Один із цих літаків належав до дослідної серії, другий був головним у військовій серії.

До 1991 року на українській авіабазі у Прилуках (Чернігівщина) перебувало 19 літаків Ту-160, які перейшли до Повітряних сил України після розпаду СРСР.

Проте стратегічна авіація не відповідала військовій доктрині України, а тому 1999 року вісім Ту-160 українська влада віддала росіянам “за газ”, ще дев’ять утилізувала й один залишився в Полтаві, в музеї Дальньої авіації.

Ту-160 – характеристики бомбардувальника-ракетоносця

Останній цілий український стратегічний бомбардувальник Ту-160

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