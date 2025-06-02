Скільки в Росії Ту-160 та чи постраждали бомбардувальники під час операції СБУ

Служба безпеки України здійснила спецоперацію під кодовою назвою Павутина, яка викликала значний резонанс як у військових, так і в дипломатичних колах.

За попередніми даними, внаслідок атаки було уражено понад 40 літаків на російських військових аеродромах: Бєлая, Дягілєво, Оленья, Іваново.

Серед пошкодженої або знищеної техніки були стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Загалом, це становить приблизно 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, що дислокуються на основних аеродромах Російської Федерації.

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Факти ICTV дізнавалися, скільки в Росії стратегічних бомбардувальників Ту-160 та скільки з них було пошкоджено в результаті операції Павутина.

Скільки літаків Ту-160 у Росії та для чого їх використовують

Російські війська систематично використовують авіацію для завдання ударів по українських містах. Одним із головних засобів таких атак є стратегічний бомбардувальник Ту-160.

Озброєнням Ту-160 є стратегічні крилаті ракети Х-55СМ. Ці ракети створені для ураження нерухомих цілей за заздалегідь встановленими координатами, які програмуються в систему управління ракети ще до зльоту бомбардувальника.

Ту-160 — це радянський стратегічний ракетоносець-бомбардувальник із змінною стрілоподібністю крила. Він класифікується як надзвуковий.

Станом на 2009 рік на озброєнні Росії перебувало щонайменше 16 стратегічних бомбардувальників Ту-160. У подальшому ці літаки, зокрема, застосовувалися під час військової кампанії в Сирії у 2015 році.

Нині ці літаки перебувають на озброєнні Російської Федерації, хоча після розпаду СРСР частина флоту Ту-160 залишалася й у розпорядженні України.

Скільки залишилося літаків Ту-160 у Росії

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, на сьогоднішній день Росія використовує тактику так званого “авіаційного канібалізму”. Тобто беруться літаки, які не літають, і з них знімають ті чи інші частини обладнання або фюзеляжу. Тож частина ТУ-160 знаходилася у неробочому стані.

Саме на аеродромі Бєлая переважно проводяться роботи по технічному обслуговуванню, тобто це фактично нічна стоянка цих літаків.

Втрата будь-якого літака впливає на загальну спроможність Росії використовувати стратегічну авіацію, яка згідно з російською доктриною є носіями саме ядерної зброї. Це стосується літаків, які готові до сучасної війни з країнами НАТО.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, на озброєнні Росії перебуває 13 таких літаків. У льотному стані — приблизно 6–7 одиниць. Після удару — є ймовірність, що деякі були пошкоджені.

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