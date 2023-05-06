Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на 437-му добу повномасштабної війни відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 06.05.2023

Карта бойових дій 5 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Могли вбити або взяти в заручники: Резніков про поїздку делегації України на перемовини з РФ
Олексій Резніков
Бахмут у вогні та обстріл заводів Краматорська і Слов’янська: 437-й день війни
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Російський генерал був шокований: Резніков розповів деталі Харківського контрнаступу
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Резніков розповів, що особисто для нього перемога України
Олексій Резніков
Маляр: у ЗСУ служить 42 тис. жінок, з них 5 тис. – на передовій
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (05.05.2023)
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь