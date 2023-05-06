Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті

Українські захисники на 437-му добу повномасштабної війни відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 06.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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