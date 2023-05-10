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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

США у Німеччині навчають понад 2 тис. українських військових – Пентагон

Пентагон

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що Сполучені Штати продовжують навчати військових ЗСУ в Німеччині. 

Про це повідомляють у Міністерстві оборони США у Twitter.

– Навчання продовжуються у Графенвері, — сказав генерал Райдер.

Він уточнив, що зараз на навчаннях перебуває понад 2 тис. українських військових.

– Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба, — заявив військовий.

Райдер наголосив, що подальші тренування будуть залежати від можливостей ЗСУ відправити людей для навчань.

Нагадаємо, 6 травня, на полігоні у Новій Дембі в Підкарпатському воєводстві Польщі розпочалися військові навчання Анаконда 23, які є наймасштабнішими навчаннями Війська Польського.

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Військові навчання, ЗСУ, Німеччина, Пентагон, США
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