США у Німеччині навчають понад 2 тис. українських військових – Пентагон
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що Сполучені Штати продовжують навчати військових ЗСУ в Німеччині.
Про це повідомляють у Міністерстві оборони США у Twitter.
– Навчання продовжуються у Графенвері, — сказав генерал Райдер.
Він уточнив, що зараз на навчаннях перебуває понад 2 тис. українських військових.
– Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба, — заявив військовий.
Райдер наголосив, що подальші тренування будуть залежати від можливостей ЗСУ відправити людей для навчань.
Нагадаємо, 6 травня, на полігоні у Новій Дембі в Підкарпатському воєводстві Польщі розпочалися військові навчання Анаконда 23, які є наймасштабнішими навчаннями Війська Польського.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников