Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 14.05.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках сталось 57 бойових зіткнень.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 14.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 445-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.